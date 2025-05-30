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В России
07.06.2025, 08:40
5 БПЛА, атаковавших Москву, уничтожены ночью ПВО Минобороны - Собянин
7 июня — Mossovetinfo.ru — В ночь на субботу, 7 июня, мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о том, что ...
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В России
06.06.2025, 13:50
Банк России снизил ключевую ставку до 20%
6 июня — Mossovetinfo.ru — Совет директоров Банка России на заседании 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых, ...
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В России
30.05.2025, 10:15
Правительство запускает пилотный проект по оперативному взаимодействию для борьбы с кибермошенниками
30 мая — Mossovetinfo.ru — Правительство России с 4 июня 2025 года запускает пилотный проект по оперативному взаимодей...