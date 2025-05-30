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В России     07.06.2025 08:40

5 БПЛА, атаковавших Москву, уничтожены ночью ПВО Минобороны - Собянин

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Теги:  БПЛА  беспилотники  Москва  Россия  атака  уничтожение  Минобороны  Собянин 

7 июня — Mossovetinfo.ru — В ночь на субботу, 7 июня, мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о том, что ПВО Минобороны: «уничтожен один БПЛА, летевший на Московский регион» и «сбито четыре беспилотника, атаковавших Москву».

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - также сообщил мэр столицы.

Также по информации Минобороны России ночью над регионами России «дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов».

«В период с 00.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона», - сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  Москва  Россия  атака  уничтожение  Минобороны  Собянин 

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