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В России     30.03.2018 13:58

Аэропорт Домодедово успешно протестировал турникеты для электронных посадочных талонов

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Теги:  аэропорты  Домодедово 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Аэропорт Домодедово успешно протестировал турникеты для электронных посадочных талонов. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Турникеты eGate предназначены для самостоятельного прохода пассажиров в международную галерею и на борт воздушного судна.

Пассажиры могут, приложив к сканеру бумажный посадочный талон или QR-код на мобильном устройстве, самостоятельно пройти в зону вылета и далее на борт самолета. Они обладают пропускной способностью 200 пассажиров в минуту.

С начала года этой технологией воспользовались уже более 1,2 миллиона пассажиров

К старту чемпионату мира по футболу, который пройдет летом в России, в аэропорту Домодедово дополнительно установят более 100 таких турникетов в галереях международного и внутреннего вылета.


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Теги: 
аэропорты  Домодедово 

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