30 марта. Mossovetinfo.ru – Аэропорт Домодедово успешно протестировал турникеты для электронных посадочных талонов. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.



Турникеты eGate предназначены для самостоятельного прохода пассажиров в международную галерею и на борт воздушного судна.



Пассажиры могут, приложив к сканеру бумажный посадочный талон или QR-код на мобильном устройстве, самостоятельно пройти в зону вылета и далее на борт самолета. Они обладают пропускной способностью 200 пассажиров в минуту.



С начала года этой технологией воспользовались уже более 1,2 миллиона пассажиров



К старту чемпионату мира по футболу, который пройдет летом в России, в аэропорту Домодедово дополнительно установят более 100 таких турникетов в галереях международного и внутреннего вылета.