3 июня. Mossovetinfo.ru – Анализ решений, которые принимали региональные и федеральные власти в условиях распространения коронавируса, позволит скорректировать законодательство с целью дополнительной защиты прав граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.



По словам Крашенинникова, анализ позволит выявить несоответствия конституционным нормам, если они есть, и позволит оперативно изменить законодательство, чтобы в дальнейшем права граждан соблюдались.



Глава думского комитета напомнил, что в настоящее время в суды подаются иски на некоторые решения властей, по поводу защиты прав и свобод граждан. В частности, речь идет об ограничениях на передвижения.



«В данной ситуации гораздо лучше посмотреть превентивно, до судебного разбирательства, какие несоответствия есть, по итогам анализа скорректировать правовые нормы», - заявил Крашенинников.



Также Крашенинников отметил, что оперативно исправить законодательство проще и быстрее, чем через судебное рассмотрение.



Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать нормативные акты, принятые в период распространения коронавируса, на предмет соблюдения прав и интересов граждан.