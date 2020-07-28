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В России     28.07.2020 14:37

Антитела к коронавирусу выявляются у 20-25% россиян - Роспотребнадзор

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Теги:  коронавирус  иммунитет  антитела  Роспотребнадзор 

28 июля. Mossovetinfo.ru – Антитела к коронавирусу находят у 20-25% россиян, сообщает telegram-канал портала стопкоронавирус.рф. со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что тест на наличие антител является одним из самых востребованных. В тоже время пока неясно, как долго в организме сохраняются антитела к коронавирусу и возможно ли повторное заражение переболевших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что примерно у 60% москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу.


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Теги: 
коронавирус  иммунитет  антитела  Роспотребнадзор 

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