28 июля. Mossovetinfo.ru – Антитела к коронавирусу находят у 20-25% россиян, сообщает telegram-канал портала стопкоронавирус.рф. со ссылкой на Роспотребнадзор.



Отмечается, что тест на наличие антител является одним из самых востребованных. В тоже время пока неясно, как долго в организме сохраняются антитела к коронавирусу и возможно ли повторное заражение переболевших.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что примерно у 60% москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу.