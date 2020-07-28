28 июля. Mossovetinfo.ru – Антитела к коронавирусу находят у 20-25% россиян, сообщает telegram-канал портала стопкоронавирус.рф. со ссылкой на Роспотребнадзор.
Отмечается, что тест на наличие антител является одним из самых востребованных. В тоже время пока неясно, как долго в организме сохраняются антитела к коронавирусу и возможно ли повторное заражение переболевших.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что примерно у 60% москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу.
14:37 В России Антитела к коронавирусу выявляются у 20-25% россиян - Роспотребнадзор
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