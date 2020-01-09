9 января. Mossovetinfo.ru – Арбитражный суд Архангельской области постановил снести капитальные строения, возведенные на железнодорожной станции Шиес в ходе строительства объекта для захоронения твердых коммунальных бытовых отходов – экотехнопарка «Шиес», сообщает портал «Бизнес-класс».



С иском о незаконном строительстве в суд обратилось муниципальное образование «Урдомское». Иск был подан в феврале 2019 года к ООО «Технопарк», которое занималось строительством. По мнению заявителя, возведение капитальных строений является нарушением условий аренды земельных участков, отведенных для создания технопарка. В ответ в декабре ООО «Технопарк» подало встречный иск, в котором потребовало проведения повторной экспертизы строений. Иск был поддержан министерством природных ресурсов и лесного комплекса Архангельской области.



В результате суд отказал в проведении повторной экспертизы объектов и постановил, что возведенные объекты. Зона выгрузки вдоль железнодорожных путей, водозаборный узел с четырьмя водозаборными скважинами и другие составляющие системы хозяйственного водоснабжения, площадка бытового городка, технические дороги, площадка с возможностью посадки вертолетов, одноэтажное здание складского назначения (ангар), административно-бытовой корпус – являются капитальными объектами и должны быть снесены.



Также суд постановил взыскать с ООО «Технопарк» 500 тысяч рублей в пользу муниципального образование «Урдомское», в качестве возмещения расходов на проведение экспертизы.



При этом, суд отказал в удовлетворении остальной части иска, в которой муниципальное образование «Урдомское» требовало прекратить работы и привести земельные участки в первоначальное состояние. Второй ответчик — ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы — от каких-либо действий освобожден.



Осенью 2018 года правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании экотехнопарка «Шиес». Сообщалось, что Москва будет свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой и отправлять по железной дороге в Шиес.



Жители Архангельска, Северодвинска и населенных пунктов республики Коми с октября 2018 года активно протестуют против создания в регионе гигантской свалки. В апреле 2019 года жители поселка Урдома, который находится в 35 километрах от будущего полигона, перекрыли дорогу, ведущую на станцию Шиес. В результате было принято решение с 15 июня приостановить строительство полигона.



Позже президент России Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей Архангельской области по вопросу строительства полигона. До 1 сентября 2019 года мэр Москвы Сегей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов обязаны представить президенту доклад по данному вопросу.