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В России     21.05.2023 09:14

Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска

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Теги:  Артемовск  освобождение  Бахмут  Вагнер  военные  Путин  поздравление  награды  беженцы 

21 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

"Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - отметили в Кремле.

Ранее российское Минобороны заявило об установлении контроля над Артемовском "в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск".

Также в субботу взятие Артемовска (Бахмут) подтвердили руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин и - глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Сегодня (...) полностью был взят Бахмут", - сообщил Пригожин.

Нам надо идти дальше и одновременно отстраивать разрушенные украинским режимом населенные пункты Донецкой Народной Республики, - Россия восстанавливает историческую справедливость в Донбассе, - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды продолжают вести боевые действия по освобождению западной части Артемовска. В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале написала, что ситуация в Артемовске (украинское название - Бахмут) является критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

До начала боев в городе проживали около 72 тыс. человек. Бои за город начались 1 августа 2022 года и стали одним из самых кровопролитных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года.

По сообщениям российских СМИ, со ссылкой на беженцев и эвакуированных их Артемовска гражданских, украинская армия в Артемовске намеренно размещала военную технику и оборудовала огневые позиции рядом с жилыми домами и убежищами мирных граждан, что спровоцировало максимальное количество жертв среди гражданских.
Сообщалось, что вокруг домов, на крышах домов, балконах, всюду были минометные и пулеметные точки. Беженцы уверены, что украинские военные не только провоцировали российскую армию наносить удары по домам, но и сами обстреливали густонаселенные районы Артемовска.

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Теги: 
Артемовск  освобождение  Бахмут  Вагнер  военные  Путин  поздравление  награды  беженцы 

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