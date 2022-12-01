Аудитория госпабликов в соцсетях превысила 36 млн человек - Минцифры России

1 декабря. Mossovetinfo.ru - Аудитория госпабликов в соцсетях превысила 36 млн человек, сообщили ИА МОССОВЕТ в Минцифры России.



"Пока функция подтверждения подлинности страницы через Госуслуги доступна только ВКонтакте. Ей воспользовались более 100 тыс. госорганизаций", - отмечается в сообщении.



С 1 декабря школы, поликлиники, детские сады и другие государственные учреждения должны иметь официальные страницы в соцсетях. Следить за их работой и быть в курсе новостей станет проще.