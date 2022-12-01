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В России     01.12.2022 21:09

Аудитория госпабликов в соцсетях превысила 36 млн человек - Минцифры России

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Теги:  Россия  соцсети  госпаблики  Минцифры 

1 декабря. Mossovetinfo.ru - Аудитория госпабликов в соцсетях превысила 36 млн человек, сообщили ИА МОССОВЕТ в Минцифры России.

"Пока функция подтверждения подлинности страницы через Госуслуги доступна только ВКонтакте. Ей воспользовались более 100 тыс. госорганизаций", - отмечается в сообщении.

С 1 декабря школы, поликлиники, детские сады и другие государственные учреждения должны иметь официальные страницы в соцсетях. Следить за их работой и быть в курсе новостей станет проще.

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Теги: 
Россия  соцсети  госпаблики  Минцифры 

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