 
Актуальные темы: переговоры
В России     29.01.2026 18:21

Аукцион по продаже Домодедово выиграла структура Шереметьево

29 января — Mossovetinfo.ru — Аукцион по продаже аэропорта Домодедово выиграла структура Шереметьево, предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ПСБ, выступавший в роли продавца активов. В ходе торгов цена опустилась с ₽132,2 млрд вдвое.

По итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем было признано ООО Перспектива, предложившее цену в размере 66 132 908 002,5 рублей, - говорится в сообщении ПСБ

Ранее Шереметьево сообщало, что ее структура ООО Перспектива подала заявку на эти торги.

Первые торги, назначенные на 20 января, были признаны несостоявшимися: единственный претендент не был к ним допущен.

В июне 2025 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ холдинг», которая управляет группой компаний аэропорта Домодедово стоимостью более 1 трлн руб.

