14 мая. Mossovetinfo.ru – Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто 16 мая, сообщает пресс-служба Кремля.



Торжественное открытие моста, в котором примет участие президент России Владимир Путин, состоится 15 мая. Также в церемонии открытия моста примут участие строители, инженеры, руководители строительной отрасли и регионов. Кроме того, сообщается, что Владимир Путин «ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив».



Крымский мост планировалось открыть в декабре 2018 года, однако строители на полгода опередили сроки сдачи объекта. Движение по крымскому мосту для автомобилистов будет открыто 16 июля в 05:30 утра. Проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и пассажирским автобусам. Грузовикам, весом свыше 3,5 тонн проезд по Крымскому мосту пока будет запрещен.



Железнодорожное движение по Крымскому мосту планируется открыть в 2019 году.