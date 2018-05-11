Другие материалы
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В России
14.05.2018, 15:30
Автомобильное движение по Крымскому мосту откроют 16 мая
14 мая. Mossovetinfo.ru – Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто 16 мая, сообщает пресс-служба Кремля. Торжественное открытие моста, в котором примет участие президент России...
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В России
11.05.2018, 16:20
Акция «Ночь музеев» пройдет в ночь на 20 мая
11 мая. Mossovetinfo.ru – Акция «Ночь музеев» пройдет в России в ночь на 20 мая. Об этом сообщается на сайте акции. Музеи и картинные галереи страны пригласят посетителей на специальные прогр...
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В России
11.05.2018, 14:13
Назван расширенный состав сборной России на ЧМ-2018
11 мая. Mossovetinfo.ru – Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный команды на чемпионат мира по футболу 2018 года. В заявку попали следующие футболисты: ...