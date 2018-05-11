Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     14.05.2018, 15:30

Автомобильное движение по Крымскому мосту откроют 16 мая

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Крымский мост  Владимир Путин  строительство  открытие 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто 16 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Торжественное открытие моста, в котором примет участие президент России Владимир Путин, состоится 15 мая. Также в церемонии открытия моста примут участие строители, инженеры, руководители строительной отрасли и регионов. Кроме того, сообщается, что Владимир Путин «ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив».

Крымский мост планировалось открыть в декабре 2018 года, однако строители на полгода опередили сроки сдачи объекта. Движение по крымскому мосту для автомобилистов будет открыто 16 июля в 05:30 утра. Проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и пассажирским автобусам. Грузовикам, весом свыше 3,5 тонн проезд по Крымскому мосту пока будет запрещен.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту планируется открыть в 2019 году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Крымский мост  Владимир Путин  строительство  открытие 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:06 Общество Запись детей в проект «Московская смена» откроется 25 мая

15:30 В России Автомобильное движение по Крымскому мосту откроют 16 мая

14:51 Город (Москва и область) Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом

14:01 Власть Кудрин согласился возглавить Счетную палату

13:25 Власть Собянин предложил разрешить москвичам голосовать на выборах мэра за пределами столицы

Актуальные материалы

14:51 Город (Москва и область) Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом

14:01 Власть Кудрин согласился возглавить Счетную палату

12:58 Город (Москва и область) Telegram обжаловал в Мосгорсуде решение о блокировке мессенджера в России

08:55 Другое В Москве с 14 по 27 мая пройдеn акция «На работу на велосипеде»

13:09 Город (Москва и область) В 2020 году откроются сразу три участках Большой кольцевой линии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru