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Баку потребовал от Москвы признать вину в катастрофе самолета AZAL
29 декабря — Mossovetinfo.ru — Азербайджан требует от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, на...
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26.12.2024, 08:49
Ноябрь 2024 года показал самый низкий уровень кредитования за последние 2 года -ОКБ
26 декабря — Mossovetinfo.ru — Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за ноябр...
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19.12.2024, 17:21
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
19 декабря — Mossovetinfo.ru — Путин Президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции...