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В России     29.12.2024 15:56

Баку потребовал от Москвы признать вину в катастрофе самолета AZAL

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Теги:  крушение  катастрофа  самолет  AZAL  Баку  Алиев  Путин  общение  требования  извинение 

29 декабря — Mossovetinfo.ru — Азербайджан требует от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации, заявил азербайджанскому государственному телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также Алиев в интервью AzTV сообщил, что Азербайджан передал России требования, касающиеся катастрофы авиалайнера AZAL в Казахстане, передает ТАСС. При этом Алиев отметил, что первое требование Россия выполнила накануне в ходе телефонного звонка президента России Путина.


Также ТАСС сообщил, что Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета компании Azerbaijan Airlines, сообщили в Кремле.

«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Теги: 
крушение  катастрофа  самолет  AZAL  Баку  Алиев  Путин  общение  требования  извинение 

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