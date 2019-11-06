6 ноября. Mossovetinfo.ru – Банк России оштрафовал Сбербанк за не подключение к Системе быстрых платежей, сообщила в ходе выступления в Совете Федерации глава Центробанка Эльвира Набиулина.
По словам Набиулиной, Сбербанк остался единственным из 11 системно значимых банков, который не подключился к системе. Также Набиулина рассказала, что всего к системе подключено 25 российских банков.
Ранее сообщалось, что системно значимые банки должны были подключиться к Системе быстрых платежей до 1 октября 2019 года, банки с универсальной лицензией – с 1 октября 2020 года.
Система быстрых платежей была запущена в России в январе 2019 года. Она должна избавить клиентов от взимания заградительных комиссий при переводе средств между банками.
12:10 Город (Москва и область) Музей под открытым небом будет работать на Красной площади 7 ноября
11:57 В России Банк России оштрафовал Сбербанк за не подключение к Системе быстрых платежей
11:09 В России Россияне готовы дольше работать ради четырехдневной рабочей недели
10:45 Город (Москва и область) Наибольшее количество ДТП с начала года произошло в ЮАО
09:57 Город (Москва и область) Москва закупит 300 электробусов в 2020 году
13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября
10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники
10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники
09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО
21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета