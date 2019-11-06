6 ноября. Mossovetinfo.ru – Банк России оштрафовал Сбербанк за не подключение к Системе быстрых платежей, сообщила в ходе выступления в Совете Федерации глава Центробанка Эльвира Набиулина.



По словам Набиулиной, Сбербанк остался единственным из 11 системно значимых банков, который не подключился к системе. Также Набиулина рассказала, что всего к системе подключено 25 российских банков.



Ранее сообщалось, что системно значимые банки должны были подключиться к Системе быстрых платежей до 1 октября 2019 года, банки с универсальной лицензией – с 1 октября 2020 года.



Система быстрых платежей была запущена в России в январе 2019 года. Она должна избавить клиентов от взимания заградительных комиссий при переводе средств между банками.