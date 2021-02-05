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В России     05.02.2021 10:14

Банк России предупредил о мошенниках, маскирующихся под ЦБ РФ

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  мошенники 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – В России появилась новая схема мошенничества, злоумышленники маскируются под сотрудников ЦБ РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк России.

Мошенники размещают на Facebook рекламное объявление, в котором сообщается о том, что гражданам положена единоразовая выплата. В сообщении используется символика ЦБ РФ. При переходе по ссылке человек попадает на страницу, на которой размещен якобы приказ ЦБ РФ о выплате за подписью «заместителя начальника Туллина Д.В». В фальшивом приказе указано, что выплата составляет от 1 до 5 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Для получения денег предлагается ввести данные банковской карты, в том числе CVC-код.

В Центробанке заявили, что не выплачивают гражданам деньги, а данный сайт является мошенническим. Также сообщается, что ЦБ РФ проводит необходимсые действия для блокировки данного сайта.

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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  мошенники 

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