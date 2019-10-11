11 октября. Mossovetinfo.ru – В 2019 году мошенники стали похищать средства с банковских карт выдавая себя за сотрудников банков с помощью подмены телефонных номеров, следует из данных отчета Центробанка, которые были представлены на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, сообщает РИА новости.



Получила распространение технология, которая позволяет подменить исходящие телефонные номера, на номера, идентичный телефонам колл-центров банков. Это позволяет мошенникам выдать себя за представителей банков и под видом блокировки подозрительных транзакций получить у клиентов информацию о банковских картах: контрольные слова, коды подтверждений и другую информацию. Впоследствии эти данные используются для хищения средств с банковских карт.



Зафиксирован резкий рост сообщений о телефонах мошенников, с которых поступают подобные звонки. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ направил запросы на блокировку 4936 таких номеров.