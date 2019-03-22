22 марта. Mossovetinfo.ru – Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%, сообщает пресс-служба Центробанка по итогам заседания совета директоров.



В сообщении отмечается, что в феврале-марте текущего года уровень инфляции оказался ниже предполагаемого.



В течение 2018 года Центробанк дважды снижал, а затем дважды поднимал ключевую ставку. Значение в 7,75% было установлено Центробанком в декабре.



Ключевая ставка – минимальная ставка, по которой Центробанк предоставляет коммерческим банкам краткосрочные недельные кредиты, а также максимальная ставка, по которой Центробанк принимает от банков средства на депозиты. От размера ключевой ставки зависит уровень инфляции.