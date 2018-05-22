22 мая. Mossovetinfo.ru – Центробанк выпустил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте Банка России.



Банкнота выполнена с применением полимерных материалов, что увеличит ее долговечность. Это первая полимерная банкнота, в истории Банка России. Тираж банкноты составит 20 миллионов экземпляров.



Ранее сообщалось, что Центробанк выпустил к ЧМ-2018 четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля, памятную золотую монету номиналом 50 рублей, а также памятную монету из недрагоценных металлов номиналом в 25 рублей.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России.