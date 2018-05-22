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В России     22.05.2018, 11:46

Банк России выпустил памятную банкноту к ЧМ-2018

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Теги:  Банк России  Центробанк  банкноты  ЧМ-2018  футбол 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Центробанк выпустил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте Банка России.

Банкнота выполнена с применением полимерных материалов, что увеличит ее долговечность. Это первая полимерная банкнота, в истории Банка России. Тираж банкноты составит 20 миллионов экземпляров.

Ранее сообщалось, что Центробанк выпустил к ЧМ-2018 четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля, памятную золотую монету номиналом 50 рублей, а также памятную монету из недрагоценных металлов номиналом в 25 рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России.


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Теги: 
Банк России  Центробанк  банкноты  ЧМ-2018  футбол 

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