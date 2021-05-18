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В России     18.05.2021 09:47

Банки смягчили требования к заемщикам при выдаче кредитов

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Теги:  Банки  кредиты  требования 

18 мая. Mossovetinfo.ru — В апреле в России вырос уровень одобрения банками заявок на розничные кредиты, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Уровень одобрения заявок в апреле составил 37,1% - это максимальный показатель с докризисного июня 2019 года.

Сообщается, что если в марте в России было выдано розничных кредитов на сумму в 1 триллион рублей, то в апреле эта цифра составила 1,3 триллиона рублей.

Рост одобрения заявок на кредиты происходит в том числе за счет снижения требований к заемщикам.

Днем ранее первый зампред председателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что долговая нагрузка населения в России достигла исторического максимума.


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Теги: 
Банки  кредиты  требования 

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