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В России     17.05.2021 08:59

Банки запустят сервис для снятия денег с чужих карт — СМИ

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Теги:  банки  сервисы  QR-код 

17 мая. Mossovetinfo.ru — В 2022 году в России запустят сервис, который позволит третьим лицам снимать наличные с чужих банковских карт, сообщают «Известия».

По данным издания, создать и использовать сервис намерены банки «Открытие» УБРиР и СКБ-банк.

Сервис позволит сгенерировать в мобильном приложении банка QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет пополнить счет.

В настоящее время подобный сервис уже действует у «Тинькофф». Ежемесячно с помощью сервиса совершается до 40 тысяч операций на сумму порядка 3,5 миллиарда рублей. При этом, в банкоматах стоит ограничение по снятию наличных по QR-коду. За оду операцию можно снять не более 150 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что новый сервис вероятно будет востребован клиентами банков, так как позволяет быстро и удобно переслать деньги. Однако, при этом возрастают и риски стать жертвой мошенничества. Основных опасностей отмечается три: возможность злоумышленников перехватить QR-код при пересылке его получателю, присутствие злоумышленника внутри банка, который сможет сгенерировать код и передать его сообщнику, а также возможность мошенников просто подобрать QR-код, вероятность последнего варианта мошенничества будет тем выше, чем больше операций с данным серви

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Теги: 
банки  сервисы  QR-код 

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