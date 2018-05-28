29 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства известному бойцу смешанного стиля Джеффу Монсону, указ опубликован на официальном портале правовой информации.



Монсон, который родился в США, заявил о своем желании получить российское гражданство в марте 2013 года. В 2015 году российские власти одобрили предоставление Монсону гражданства России.



Монсон известен симпатиями к России и к советскому прошлому страны. У него также имеется паспорт Луганской народной республики. В Луганске Монсон открыл детскую спортивную школу. Кроме того, Монсон является почетным гражданином Абхазии.



Монсон не первый американский гражданин, получивший российское гражданство. Ранее российский паспорт получили известный киноактер Стивен Сигал, боксер Рой Джонс - младший, баскетболист Джон Роберт Холден, сноубордист Вик Уайлд, художник Юрий Куперман.