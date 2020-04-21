22 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России было проведено 109 тысяч тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Всего с начала пандемии в России проведено уже более 2,2 миллиона тестов. Больше всего тестов проведено в Москве – 580 тысяч. На втором месте Московская область (183,7 тысячи тестов), на третьем – Санкт-Петербург (135,4 тысячи тестов).



В настоящее время под наблюдением врачей из-за коронавируса в России находится 145 тысяч человек.



На 21 апреля в России было выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечился 3873 человек, скончались – 456 человек.

