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В России     22.04.2020 09:49

Более 100 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки - Роспотребнадзор

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Теги:  коронавирус  тестирование  Роспотребнадзор 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России было проведено 109 тысяч тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в России проведено уже более 2,2 миллиона тестов. Больше всего тестов проведено в Москве – 580 тысяч. На втором месте Московская область (183,7 тысячи тестов), на третьем – Санкт-Петербург (135,4 тысячи тестов).

В настоящее время под наблюдением врачей из-за коронавируса в России находится 145 тысяч человек.

На 21 апреля в России было выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечился 3873 человек, скончались – 456 человек.


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Теги: 
коронавирус  тестирование  Роспотребнадзор 

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