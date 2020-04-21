Другие материалы
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В России
22.04.2020, 09:49
Более 100 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки - Роспотребнадзор
22 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России было проведено 109 тысяч тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Всего с начала пандемии в России проведено уж...
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В России
22.04.2020, 08:44
Правительство разрешило не проводить поверку бытовых счетчиков до конца года
22 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавируса, правительство РФ разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков, даже если срок их проверки уже истек, сообщает ТАСС со ссыл...
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В России
21.04.2020, 14:28
Минпромторг намерен изменить правила перерегистрации цен на жизненно важные лекарства
21 апреля. Mossovetinfo.ru – Минпромторг предложит изменить правила перерегистрации цен на лекарства из списка жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает РИА Новости со ссылкой на п...