3 февраля. Mossovetinfo.ru – Помощь в проведении праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне окажут более 100 тысяч волонтеров, сообщила журналистам глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
По словам Амельченковой, подготовленные волонтеры будут помогать проведении праздничных мероприятий как в России, так и в других странах. Свое желание помочь в проведении празднования Победы высказали волонтеры из 45 стран, в том числе из Австралии, Великобритании, Турции, Нидерландов, Польши, Эстонии и других.
Все волонтеры пройдут подготовку, которая будет состоять из нескольких блоков: блок о том, чем должны заниматься волонтеры, исторический блок, в рамках которого волонтерам расскажут об истории Великой Отечественной и Второй Мировой войн, о сохранении и восстановлении исторической памяти, блок о помощи ветеранам, блок, в котором волонтеров научат организации мероприятий.
Амкльченкова также сообщила, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы, движение «Волонтеры России» подготовили 30 федеральных и более тысячи региональных и муниципальных мероприятий. Двенадцать проектов движения вошли в федеральный план Года памяти и славы.
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