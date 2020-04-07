Другие материалы
-
В России
08.04.2020, 09:25
Более 180 тысяч человек в России находятся под наблюдением из-за коронавируса
8 апреля. Mossovetinfo.ru – Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находится более 180 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Всего в России про...
-
В России
07.04.2020, 10:31
В России за сутки зафиксировано 1154 случая заражения коронавирусом
7 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 1154 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной...
-
В России
07.04.2020, 09:57
РЖД рассадит пассажиров для профилактики коронавируса
7 апреля. Mossovetinfo.ru – РЖД в ближайшее время введет новый порядок продажи билетов, чтобы дистанция между пассажирами составляла не менее 1 метра, сообщает газета «Гудок». В вагоны СВ буд...