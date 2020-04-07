8 апреля. Mossovetinfo.ru – Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находится более 180 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Всего в России проведено уже более 910 тысяч тестов на коронавирус.



По данным на 7 апреля в России было зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе.