27 августа. Mossovetinfo.ru – В 2019 году 62 российских региона получат 18,6 миллиарда рублей для выплат на третьего ребенка, соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Помимо средств из федерального бюджета, на выплаты по рождению третьего и последующих детей в 2019 году будет выделено также 31,5 миллиарда рублей из бюджетов регионов.



На ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением третьего и последующих детей могут претендовать нуждающиеся семьи. Согласно указу президента от 7 мая 2012 года, федеральный центр принимает участие в софинансировании данной программы в тех регионах, в которых суммарный коэффициент рождаемости не превышает двух, а также наблюдается убыль населения.