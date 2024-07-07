10 июля — Mossovetinfo.ru — Платформа «Город идей» и столичный департамент культуры открыли масштабный проект в формате медиаплатформы «Город обсуждает стандарты культурного досуга», - сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«До 21 июля москвичи могут предлагать идеи по семи тематическим проектам:
— музейная и выставочная деятельность;
— спектакли и концерты;
— киноискусство;
— парки;
— цифровые технологии в культуре;
— библиотечные сервисы;
— творческое развитие» - сообщил Собянин.
Кроме того, по словам мэра, в рамках медиаплатформы жители обсудят планы по созданию стандарта московской культурной жизни, поделятся впечатлениями о городских мероприятиях, спектаклях и концертах, а также посмотрят фоторепортажи и видео с прошедших событий в сфере культуры.
Идеи москвичей, получившие наибольшую поддержку, будут опубликованы на платформе проекта, где жители смогут наблюдать за их реализацией, - сообщил мэр.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы А.А. Фурсин на проекте медиаплатформы «Город обсуждает стандарты культурного досуга» (https://crowd.mos.ru/culture
) обратился к участникам: «Мы хотим развивать культуру Москвы, делая ее доступной, разнообразной и интересной для жителей и гостей столицы. Для этого создан новый формат взаимодействия с участниками «Города идей» — медиаплатформа «Город обсуждает стандарты культурного досуга». Она позволит горожанам активно участвовать в повышении качества оказываемых услуг и формировании культурной повестки столицы. Пользователи станут участниками масштабного проекта, первыми узнают об оценке экспертов отрасли и смогут внести свои предложения. Услуги, сервисы и мероприятия в области культуры получат новую жизнь именно благодаря мнениям москвичей».