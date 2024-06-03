Назначены выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва

5 июня — Mossovetinfo.ru — 5 июня на заседании Мосгордумы назначены выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва. Постановление должно быть опубликовано в течение пяти дней после принятия.



Также Мосгордума нынешнего созыва завершила свою работу, объявив трехмесячный перерыв в проведении пленарных заседаний и мероприятий в МГД.



Выборы в Мосгордуму состоятся 6 - 8 сентября 2024 года. Единый день голосования – 8 сентября.



На выборах в Мосгордуму будет избрано 45 депутатов нового созыва.