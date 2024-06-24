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В России     15.07.2024 10:29

Чемпионы Спортивных игр БРИКС получат вознаграждение в размере 358,4 тыс. рублей

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Теги:  БРИКС  Россия  правительство  спортивные игры стран БРИКС  вознаграждение 

15 июля — Mossovetinfo.ru — Победители и призёры Спортивных игр стран БРИКС, а также их тренеры получат денежные вознаграждения. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства России. Всего на поощрения спортсменов и тренеров будет направлено более 274,7 млн рублей.

«Чемпионам Спортивных игр стран БРИКС полагается вознаграждение в размере 358,4 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей получат по 179,2 тыс. рублей, спортсмены, завоевавшие бронзовые медали, – по 107,5 тыс. рублей. При этом, если спортсмен в ходе Игр получил несколько медалей, вознаграждение будет выплачиваться за каждую завоёванную награду», - говорится в сообщении.

Тренеры, подготовившие призёров Игр, также получат вознаграждение: за золотую медаль – 137,2 тыс. рублей, за серебряную – 67,6 тыс. рублей, за бронзовую – 40,96 тыс. рублей.

Спортивные игры стран БРИКС прошли с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 266 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую награду.

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Теги: 
БРИКС  Россия  правительство  спортивные игры стран БРИКС  вознаграждение 

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