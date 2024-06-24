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В России
15.07.2024, 10:29
Чемпионы Спортивных игр БРИКС получат вознаграждение в размере 358,4 тыс. рублей
15 июля — Mossovetinfo.ru — Победители и призёры Спортивных игр стран БРИКС, а также их тренеры получат денежные возн...
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05.07.2024, 18:23
«Европе очень нужен мир» - Орбан, в Кремле
5 июля — Mossovetinfo.ru — 5 июля в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Премьер-министром Венгрии Виктор...
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24.06.2024, 08:31
Трехдневный траур объявили в Дагестане
24 июня — Mossovetinfo.ru — Власти Дагестана объявили трехдневный траур, - 24, 25 и 26 июня, - после нападения боевиков в М...