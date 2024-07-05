 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     26.07.2024 18:38

Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Банк России  ключевая ставка  инфляция 

26 июля — Mossovetinfo.ru — Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - до 18% годовых, следует из заявления регулятора.

«Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых», - сказано в сегодняшнем заявлении.

В ЦБ РФ пояснили, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза.

«Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели – сущeствeнно болee жeсткиe дeнeжно-крeдитныe условия, чeм прeдполагалось ранee. Банк России будeт оцeнивать цeлeсообразность дальнeйшeго повышeния ключeвой ставки на ближайших засeданиях», – говорится на сайтe рeгулятора.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Банк России  ключевая ставка  инфляция 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

13:38 Город (Москва и область) Принято решение о разработке проекта реставрации главного дома усадьбы Соллогуба в Пресненском районе

12:45 Общество Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал работу

12:18 Город (Москва и область) День города в этом году Москва отметит 7–8 сентября

11:05 Происшествия Полиция задержала в Москве 40 человек по делу о продаже БАД под видом лекарств

Актуальные материалы

22:52 В мире Байден снял свою кандидатуру с выборов президента

08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга

08:16 Город (Москва и область) В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения

08:23 Город (Москва и область) По состоянию на 4 июля в Москве открыты для купания 5 зон отдыха - Роспотребнадзор

10:10 Город (Москва и область) С 1 июля на ряде улиц Москвы введен парковочный тариф в размере 600 рублей

12:25 Город (Москва и область) Назначены выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru