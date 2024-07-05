Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

26 июля — Mossovetinfo.ru — Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - до 18% годовых, следует из заявления регулятора.



«Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых», - сказано в сегодняшнем заявлении.



В ЦБ РФ пояснили, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза.



«Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели – сущeствeнно болee жeсткиe дeнeжно-крeдитныe условия, чeм прeдполагалось ранee. Банк России будeт оцeнивать цeлeсообразность дальнeйшeго повышeния ключeвой ставки на ближайших засeданиях», – говорится на сайтe рeгулятора.