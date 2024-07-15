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26.07.2024, 22:00
Новейший ледокол вошел в состав Тихоокеанского флота России
26 июля — Mossovetinfo.ru — Ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М построенный на Санкт-Петербургском судостроител...
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В России
26.07.2024, 18:38
Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых
26 июля — Mossovetinfo.ru — Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - до 18% годовых, следует из заяв...
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15.07.2024, 10:29
Чемпионы Спортивных игр БРИКС получат вознаграждение в размере 358,4 тыс. рублей
15 июля — Mossovetinfo.ru — Победители и призёры Спортивных игр стран БРИКС, а также их тренеры получат денежные возн...