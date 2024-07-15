Новейший ледокол вошел в состав Тихоокеанского флота России

26 июля — Mossovetinfo.ru — Ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М построенный на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Алмаз» в пятницу вошел в состав Тихоокеанского флота России, сообщает РИА Новости.



Торжественная церемония подъема флага и приема в корабельный состав ВМФ России прошла в Петропавловске-Камчатском. Ледокол «Евпатий Коловрат» был построен на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Алмаз».



Новый ледокол проекта 21180М будет выполнять задачи круглогодичной проводки кораблей военно-морского флота в ближней арктической зоне, материально-технического обеспечения, патрулирования.



Водоизмещение корабля составляет 4000 тонн, длина -- 82 метра, ширина -- 19 метров. Он может преодолевать льды толщиной до 1,5 м



Торжественная закладка ледокола проекта 21180М «Евпатий Коловрат», построенного по заказу Минобороны России для вспомогательного флота ВМФ, состоялась в декабре 2018 года.



Фото: сайт Минобороны России, Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации