 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     26.07.2024 22:00

Новейший ледокол вошел в состав Тихоокеанского флота России

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Евпатий Коловрат  ледокол  прием в корабельный состав 

26 июля — Mossovetinfo.ru — Ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М построенный на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Алмаз» в пятницу вошел в состав Тихоокеанского флота России, сообщает РИА Новости.

Торжественная церемония подъема флага и приема в корабельный состав ВМФ России прошла в Петропавловске-Камчатском. Ледокол «Евпатий Коловрат» был построен на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Алмаз».

Новый ледокол проекта 21180М будет выполнять задачи круглогодичной проводки кораблей военно-морского флота в ближней арктической зоне, материально-технического обеспечения, патрулирования.

Водоизмещение корабля составляет 4000 тонн, длина -- 82 метра, ширина -- 19 метров. Он может преодолевать льды толщиной до 1,5 м

Торжественная закладка ледокола проекта 21180М «Евпатий Коловрат», построенного по заказу Минобороны России для вспомогательного флота ВМФ, состоялась в декабре 2018 года.

Фото: сайт Минобороны России, Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Евпатий Коловрат  ледокол  прием в корабельный состав 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

22:00 В России Новейший ледокол вошел в состав Тихоокеанского флота России

20:06 Другое Многократное превышение пестицидов во фруктах и овощах из Армении фиксирует Россельхознадзор

18:59 Мнения Миронов: экономика, в которой только банковский сектор пухнет как на дрожжах, невыгодна всему остальному бизнесу и населению

18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

13:38 Город (Москва и область) Принято решение о разработке проекта реставрации главного дома усадьбы Соллогуба в Пресненском районе

Актуальные материалы

22:52 В мире Байден снял свою кандидатуру с выборов президента

08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга

08:16 Город (Москва и область) В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения

08:23 Город (Москва и область) По состоянию на 4 июля в Москве открыты для купания 5 зон отдыха - Роспотребнадзор

10:10 Город (Москва и область) С 1 июля на ряде улиц Москвы введен парковочный тариф в размере 600 рублей

12:25 Город (Москва и область) Назначены выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru