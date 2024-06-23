Многократное превышение пестицидов во фруктах и овощах из Армении фиксирует Россельхознадзор

26 июля — Mossovetinfo.ru — Многократное превышение пестицидов во фруктах и овощах из Армении, которые продают в российских магазинах, нашли в Россельхознадзоре и почти половина ввезённой в 2024 году на территорию России подкарантинной продукции не была предъявлена для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора), сообщает Россельхознадзор.



Россельхознадзором в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении было направлено письмо, в котором ведомство выразило обеспокоенность систематически выявляемыми фактами и попросило до завершения расследования причин приостановить поставки на российский рынок товаров от 16 поставщиков, допустивших нарушения.



«В ходе переговоров Россельхознадзор выразил обеспокоенность, что почти половина ввезённой в 2024 году на территорию России подкарантинной продукции не была предъявлена для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения должностным лицам Россельхознадзора. В этой связи Россельхознадзор направил в Армению официальное письмо с просьбой прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов поставщикам армянской подкарантинной продукции, допустившим нарушения», - говорится в сообщении.



«Кроме того, в товарах, следующих в сопровождении армянских фитосанитарных сертификатов, выявляются карантинные для Евразийского экономического союза объекты. Также зафиксировано 98 фактов превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов и агрохимикатов. По отдельным действующим веществам норма превышена в 5-8 раз», - сообщает Россельхознадзор.



По данным ФГИС «Аргус-Фито» на 23 июля, в 2024 году на российский рынок из Армении ввезено 73,9 тыс. тонн плодоовощной продукции, что практически соответствует показателю аналогичного периода 2023 года (74,8 тыс. тонн). Основной объем поставок приходится на абрикосы (28,8 тыс. тонн), яблоки (12,4 тыс. тонн), томаты (8,7 тыс. тонн), перец (5,7 тыс. тонн).



Россельхознадзор провел переговоры с компетентным ведомством Армении в связи с обеспокоенностью фитосанитарным состоянием ввозимой продукции.