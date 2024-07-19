Байден снял свою кандидатуру с выборов президента

21 июля — Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден объявил, что он выбывает из президентской гонки 2024 года после растущего числа призывов демократов прекратить его попытки переизбраться. Он одобрил вице-президента Камалу Харрис в качестве нового кандидата от партии, сообщают ведущие СМИ США.



Байдену не удалось убедить видных членов своей собственной партии, что он может победить бывшего президента Дональда Трампа в ноябре после его плохого выступления на президентских дебатах CNN в июне.

Бывший президент Билл Клинтон и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали вице-президента Камалу Харрис.



Вице-президент Камала Харрис публично заляжет на дно до тех пор, пока президент Джо Байден не выступит перед нацией после своего письменного заявления о том, что он не будет добиваться переизбрания, сообщает CNN со ссылкой на двух источников, близким к Харрис.



Согласно объявлению предвыборного штаба Байдена во вторник избирательный фонд составил 240 миллионов долларов на конец июня, включая Национальный съезд демократической партии и союзные комитеты. Если вице-президент Камала Харрис будет выдвинута в качестве официального кандидата, она получит доступ к существующему аккаунту кампании и будет контролировать средства, размещенные там, в соответствии с правилами.



В телефонном разговоре с CNN через несколько минут после того, как Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки, Дональд Трамп назвал Байдена «худшим президентом за всю историю нашей страны».