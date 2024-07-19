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В мире
21.07.2024, 22:52
Байден снял свою кандидатуру с выборов президента
21 июля — Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден объявил, что он выбывает из президентской гонки 2024 года после ра...
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В мире
21.07.2024, 09:37
Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах
21 июля — Mossovetinfo.ru — Лидер президентской гонки в США, бывший президент США Дональд Трамп пообещал не допустит...
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В мире
19.07.2024, 09:54
Европарламент переизбрал У. фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии на второй срок
19 июля — Mossovetinfo.ru — Европейский парламент в четверг переизбрал Урсулу фон дер Ляйен председателем Еврокомис...