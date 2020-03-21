21 марта. Mossovetinfo.ru – Более 36 тысяч человек находится в России по наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает Роспотребнадзор.



Медицинское наблюдение организоано за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. Всего под наблюдением находилось 82 439 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 36 540 человек.



Также сообщается, что определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.



По последним официальным данным, в России коронавирусом заразились 253 человека, из них 131 заболевший – в Москве.