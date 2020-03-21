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В России     21.03.2020 10:22

Более 36 тысяч человек находятся в России под наблюдением из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Более 36 тысяч человек находится в России по наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Медицинское наблюдение организоано за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. Всего под наблюдением находилось 82 439 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 36 540 человек. 

Также сообщается, что определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

По последним официальным данным, в России коронавирусом заразились 253 человека, из них 131 заболевший – в Москве.


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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор 

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