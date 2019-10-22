22 октября. Mossovetinfo.ru – НА 18 октября в России от гриппа привито 37,1 миллиона человек, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
За счет средств федерального бюджета привито 9,7 миллиона детей и 23,6 миллиона взрослых, в том числе более 208 тысяч беременных женщин.
Кроме того, более 3,7 миллиона человек привито за счет других источников, в том числе 2,8 миллиона человек – за счет средств работодателей.
Также сообщается, что на территории России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом.
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