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В России     22.10.2019 12:26

Более 37 миллионов человек прошли вакцинацию от гриппа - Роспотребнадзор

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Теги:  Роспотребнадзор  грипп  прививки  вакцинация 

22 октября. Mossovetinfo.ru – НА 18 октября в России от гриппа привито 37,1 миллиона человек, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

За счет средств федерального бюджета привито 9,7 миллиона детей и 23,6 миллиона взрослых, в том числе более 208 тысяч беременных женщин.

Кроме того, более 3,7 миллиона человек привито за счет других источников, в том числе 2,8 миллиона человек – за счет средств работодателей.

Также сообщается, что на территории России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом.


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Теги: 
Роспотребнадзор  грипп  прививки  вакцинация 

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