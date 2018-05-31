31 мая. Mossovetinfo.ru – В «черный список» чемпионата мира по футболу 2018 года попали 467 российских болельщиков, они не получат главный идентификационный документ болельщика – Fan ID, и не смогут попасть на матчи турнира, сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
Черников также сообщил, что из 467 болельщиков, попавших в «черные списки», 157 москвичей.
Кроме того, Черников отметил, что свои «черные списки» болельщиков-хулиганов передали российским властям и представители ряда стран-участниц. При этом Черников особо подчеркнул, что речь идет именно о хулиганах, обычным болельщикам никаких препон чинить не будут, а наоборот, будут оказывать всяческое содействие.
Черников также сообщил, что на всех стадионах системы безопасности оснащены системами идентификации лиц.
Чемпиона мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак».
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