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В России     18.03.2018 11:13

Большинство кандадитов проголосовали на выборах президента России

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Теги:  выборы  выборы 2018  выборы президента  выборы президента России 

18 марта. Mossovetinfo.ru - Большинство кандидатов а президенты уже проголосовали на выборах президента России.

Свой голос уже отдали действующий президент России Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, а также один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Из кандидатов пока не проголосовали телеведущая Ксения Собчак, глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин и глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.

Выборы президента России проходят по всей стране 18 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени.

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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы 2018  выборы президента  выборы президента России 

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