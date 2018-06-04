4 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил учредить в фонде «Сколково» должность председателя и назначить на эту должность бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщает «Интерфакс».



При этом Медведев выразил надежду на то, что Виктор Вексельберг, ранее занимавший должность президента фонда «Сколково», продолжит работу в фонде в качестве сопредседателя.



Медведев также заявил, что правительство и дальше будет уделять развитию проекта «Сколково» особое внимание.