1 апреля. Mossovetinfo.ru – Границы Чеченской республики с 5 апреля будут полностью закрыты, сообщает оперативный штаб по недопущению завоза и распространения на территории Чечни.



С указанной даты нельзя будет въехать в республику или покинуть ее. Глава республики Рамзан Кадыров призвал всех жителей республики до указанной даты вернуться домой.



Карантинные меры в Чечне были ужесточены с 28 марта. Движение через административные границы ограничено, въезд в столицу республики Грозный закрыт для всех, кроме жителей города, а также госслужащих, работников жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и сотрудников СМИ.



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