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В России     01.04.2020 17:50

Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы республики из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  Чечня  карантин 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Границы Чеченской республики с 5 апреля будут полностью закрыты, сообщает оперативный штаб по недопущению завоза и распространения на территории Чечни.

С указанной даты нельзя будет въехать в республику или покинуть ее. Глава республики Рамзан Кадыров призвал всех жителей республики до указанной даты вернуться домой.

Карантинные меры в Чечне были ужесточены с 28 марта. Движение через административные границы ограничено, въезд в столицу республики Грозный закрыт для всех, кроме жителей города, а также госслужащих, работников жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и сотрудников СМИ.

Всего в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом


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Теги: 
коронавирус  Чечня  карантин 

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