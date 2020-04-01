1 апреля. Mossovetinfo.ru – Границы Чеченской республики с 5 апреля будут полностью закрыты, сообщает оперативный штаб по недопущению завоза и распространения на территории Чечни.
С указанной даты нельзя будет въехать в республику или покинуть ее. Глава республики Рамзан Кадыров призвал всех жителей республики до указанной даты вернуться домой.
Карантинные меры в Чечне были ужесточены с 28 марта. Движение через административные границы ограничено, въезд в столицу республики Грозный закрыт для всех, кроме жителей города, а также госслужащих, работников жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и сотрудников СМИ.
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