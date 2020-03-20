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В России     20.03.2020 12:01

Число излечившихся от коронавируса в России выросло до 9 человек

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Теги:  коронавирус  статистика 

20 марта. Mossovetinfo.ru – В общей сложности количество людей, излечившихся в России от коронавируса составило 9 человек, сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Пять случаев выздоровления были зафиксированы ранее, среди выздоровевших двое граждан Китая, двое россиян и один гражданин Италии. В четверг, 19 марта стало известно, что в Москве от коронавируса излечились еще четыре пациента.

Всего на утро 20 марта в России зафиксировано 199 случаев заболевания коронавирусом. Летальных случаев в результате заболевания не зафиксировано.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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