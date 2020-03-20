20 марта. Mossovetinfo.ru – В общей сложности количество людей, излечившихся в России от коронавируса составило 9 человек, сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.



Пять случаев выздоровления были зафиксированы ранее, среди выздоровевших двое граждан Китая, двое россиян и один гражданин Италии. В четверг, 19 марта стало известно, что в Москве от коронавируса излечились еще четыре пациента.



Всего на утро 20 марта в России зафиксировано 199 случаев заболевания коронавирусом. Летальных случаев в результате заболевания не зафиксировано.