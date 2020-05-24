24 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано более 8,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки подтверждено 8 599 случаев заболевания в 84 регионах. Это на более 800 человек меньше, чем день назад, когда было подтверждено 9 434 случая. Всего по стране за все время выявлено 344 481 случай во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 227 641 человек.



За сутки вылечились 5 363 человек, всего вылечились 113 299 человек. За сутки умерли 153 человека. За весь период скончался 3 541 человек.