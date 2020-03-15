15 марта. Mossovetinfo.ru – Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло с 59 до 63. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



Три случая зафиксированы в Московской области, один - в Тюменской области. Четверо новых заболевших посещали Италию, Францию, Швейцарию и Испанию в последние две недели.