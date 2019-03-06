6 марта. Mossovetinfo.ru – Количество воспитанников детских домов в России за последние 4 года снизилось на 46%, заявила министр просвещения России Ольга Васильева во время рабочей поездки в Хабаровский край.
По словам Васильевой, такое сокращение воспитанников детских домов обусловлено тем, что в эти годы число детей, которых передавали под опеку в замещающие семьи или возвращали родителям, было заметно больше, чем количество выявляемых детей сирот. Васильева отметила, что неблагополучные семьи теперь выявляются на ранней стадии, а детей-сирот стараются максимально быстро стараются устраивать в замещающие семьи.
Вместе с тем Васильева отметила, что по некоторым категориям детей добиться такого прогресса не удалось. Количество подростков, детей-инвалидов и детей из многодетных семей в детских домах за последние годы увеличилось. Васильева подчеркнула, что по разным причинам кандидаты в замещающие родители часто не готовы принимать таких детей, и заявила о необходимости повышенного внимания работе с людьми, которые готовы принять таких детей.
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