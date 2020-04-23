23 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 4774 случая заражения коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Всего в России зафиксировано 62 773 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечились 4891 человек, скончались – 555 человек.