24 марта. Mossovetinfo.ru – Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России выросло с 438 до 495 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции в 14 регионах. 28 новых случаев заражения выявлено в Москве, 5 - в Санкт-Петербурге, по 4 - в Воронежской и Свердловской областях, 3 случая зафиксировано в Башкирии, по 2 случая - в Липецкой, Орловской, Ленинградоской областях и в Приморском крае, по 1 случаю выявлено в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, в Чечне и Татарстане. Сообщается, что все новые заразившиеся коронавирусом в последние 2 недели посещали другие страны.
Все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщить о своем возвращении на «горячие линии», а также провести 14 дней на карантине.Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина из-за коронавируса.
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