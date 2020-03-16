Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     16.03.2020 15:59

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  статистика  Татьяна Голикова 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В воскресенье, 15 марта, сообщалось, что количество случаев заражения в России достигло 63.

По словам Голиковой, 86 случаев заражения – завозные, остальные 7 человек заразились в результате контактов с заболевшими.

Четыре человека, у которых было выявлено заболевание коронавирусом, уже выздоровели, 79 человек находятся в стационаре. Порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением, заболеваний у них не выявлено.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  статистика  Татьяна Голикова 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:04 Другое Конкурс «Евровидение - 2020» отменяется из-за коронавируса

16:07 Город (Москва и область) Более 9 тысяч камер видеонаблюдения установят в Москве до конца года

15:45 Власть Мосгордума утвердила порядок поощрения москвичей, участвующих в охране общественного порядка

14:39 Город (Москва и область) В Москве зафиксированы еще 30 случаев заражения коронавирусом

14:36 В России Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 147 человек

Актуальные материалы

21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия

17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек

17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом

16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru