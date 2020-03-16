16 марта. Mossovetinfo.ru – Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.



В воскресенье, 15 марта, сообщалось, что количество случаев заражения в России достигло 63.



По словам Голиковой, 86 случаев заражения – завозные, остальные 7 человек заразились в результате контактов с заболевшими.



Четыре человека, у которых было выявлено заболевание коронавирусом, уже выздоровели, 79 человек находятся в стационаре. Порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением, заболеваний у них не выявлено.