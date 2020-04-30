30 апреля. Mossovetinfo.ru – В результате заражения коронавирусной инфекцией в России скончалось уже более 1000 человек, сообщает оперативный штаб.
За последние сутки от коронавируса скончался 101 человек, а общее число умерших в результате заражения достигло 1073 человек.
Всего на 30 апреля в России выявлено 106 498 случаев заболевания. Выздоровели 11 619 человек.
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