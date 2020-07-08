8 июля. Mossovetinfo.ru – Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение президенту России Владимиру Путину с предложением перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля, сообщает RT.



По мнению Волынец, дата 12 июня ассоциируется у многих граждан не с праздником независимости страны, а с развалом СССР. В тоже время, 1 июля завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию, на котором большинство россиян одобрили предложенные поправки. Поэтому именно эту дату Волынец считает наиболее подходящей для празднования Дня России.



«Прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём», - говорится в обращении.



По данным ЦИК в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 67,97% от всех зарегистрированных в России избирателей. За внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 миллиона участников голосования, или 77,92% от всех проголосовавших. Против принятия поправок проголосовали 15,7 миллиона человек (21,27%). Согласно указу президента России Владимира Путина, поправки вступили в силу 4 июля.