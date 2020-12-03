3 декабря. Mossovetinfo.ru - Председатель правления Роснано Анатолий Чубайс объявил, что сегодня последний день его работы в компании.



О своем уходе Чубайс заявил в ходе выступления на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии. Чубайс возглавлял Роснано с 2008 года.



На официальном сайте правительства России опубликована директива представителям государства в Роснано, согласно которой, на пост главы корпорации рекомендуется назначить первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова сроком на пять лет.



В ближайшие дни должно пройти заседание Совета директоров Роснано, на котором будет утверждено решение о смене руководства корпорации.