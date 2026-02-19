24 февраля — Mossovetinfo.ru — Действия сооснователя и руководителя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом говорится в опубликованной на сайте «Российской газеты» статье, по материалам ФСБ России. (Российская газета
, 24.02.2026, Telegram: от символов цифровой свободы к инструменту гибридных угроз -- Цифровые платформы перестали быть нейтральной средой).
«Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», отмечается в статье.
«В условиях СВО Telegram стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и "киевского режима". Перехваты координат, продажа секретных сведений, давление на военных и их семьи - площадка ничем не гнушалась», - сообщается в статье РГ.
В статье приводятся ряд цифр, сводок силовых ведомств.
«Но самое страшное - это цифры сводок МВД и ФСБ, за которыми стоят искореженные судьбы. С 2022 года количество преступлений с использованием Telegram перевалило за 153 тысячи. Только вдумайтесь в эти цифры!», - говорится в статье.
При этом отмечается, что «причем 33 тысячи из них - преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Это не просто болтовня в Сети, это организация взрывов, поджогов военкоматов, убийств. Это прямые атаки на наших военных, журналистов, лидеров мнений».
Также зафиксировано около 700 прямых угроз членам семей российских военнослужащих. При этом Роскомнадзор за последние несколько лет направил более 150 тысяч обращений к команде Дурова через официальные контакты с требованием удалить противоправный контент различной направленности, но они были проигнорированы.
Напомним, 21 февраля на сайте Федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщено, что ФСБ располагает достоверными данными
о том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях.
На настоящий момент Telegram, созданный в августе 2013 года Павлом Дуровым, насчитывает более 1 млрд активных пользователей в мире, в том числе более 100 млн в России.