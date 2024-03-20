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В России     23.03.2024 11:28

Директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 участников теракта

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Теги:  Crocus City Hall  Крокус сити холл  теракт  участники  задержание  ФСБ  Бортников  доклад  Путин 

23 марта — Mossovetinfo.ru — Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, осуществивших террористическое нападение на «Крокус сити холл», сообщила пресс-служба Кремля.

«Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта в «Крокус сити холле», - сообщает ТАСС со ссылкой на сказали в пресс-службу.

Сообщается, что Бортников также доложил Путину о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт в «Крокус сити холле».

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Теги: 
Crocus City Hall  Крокус сити холл  теракт  участники  задержание  ФСБ  Бортников  доклад  Путин 

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