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В России
23.03.2024, 11:28
Директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 участников теракта
23 марта — Mossovetinfo.ru — Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задер...
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В России
21.03.2024, 13:44
ЦИК РФ объявила Владимира Путина избранным президентом
21 марта — Mossovetinfo.ru — Центральная избирательная комиссия РФ утвердила итоги выборов президента России 15-17 ма...
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В России
20.03.2024, 00:34
Путин: В России "очень много всякой дури и несправедливости"
20 марта— Mossovetinfo.ru — Российским властям рано почивать на лаврах: в жизни страны еще остается много "дури и нес...