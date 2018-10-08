8 октября. Mossovetinfo.ru – Сбербанк намерен снизить среднюю ставку по ипотеке до конца года, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
По словам Грефа, в настоящее время средняя ставка Сбербанка по ипотечным кредитам составляет около 9,5%. При этом сохраняются старые кредиты, которые были взяты под 12-13%. Ежегодно Сбербанк рефинансирует около 15-20% таких кредитов, что позволяет снижать общую ставку по ипотеке.
Греф также отметил, что портфель ипотечных кредитов Сбербанка составил уже 3,3 триллиона рублей, что является рекордом за все время работы Сбербанка, а количество ипотечных кредитов по сравнению с 2017 годом выросло на 74%. Глава Сбербанка также сообщил, что около 30% всего покупаемого жилья, покупается с помощью ипотечных кредитов.
Греф также сообщил, что в 2018 году на 32% выросло количество выдаваемых Сбербанком автокредитов, и на 25% - число кредитов юридическим лицам.
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