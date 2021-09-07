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В России     07.09.2021 14:25

Доля ипотеки на индивидуальные дома в портфеле ДОМ.РФ достигла 9%

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Теги:  ДОМ.РФ  ИЖС  ипотека 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство в портфеле банка ДОМ.РФ составила 9% за последние 9 месяцев, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе банка.

При этом, в среднем по рынку доля ипотечных кредитов на ИЖС не превышает 2%.

Общий объем ипотечных кредитов на ИЖС, выданных ДОМ.РФ составил около 3,5 миллиардов рублей. Ежемесячный прирост составляет около 20%.

Банк ДОМ.РФ выдает ипотечные кредиты на строительство индивидуальных домов на имеющемся земельном участке, а также на покупку земельного участка под строительство, на строительство типовых домов, или домов по индивидуальному проекту.

Граждане могут взять ипотечный кредит на строительство жилого дома по стандартной программе от 8,9% годовых. По этой программе можно получить до 30 миллионов рублей на 30 лет.

Также гражданам доступен ипотечный кредит на ИЖС по программе «Семейной ипотеки» под 4,6% годовых. Теперь эта программа распространяется и на семьи с одним ребенком.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на программу ИЖС будет распространена программа льготной ипотеки.


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Теги: 
ДОМ.РФ  ИЖС  ипотека 

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