18 марта. Mossovetinfo.ru – Досрочная сдача Единого государственного экзамена переносится на основной период сдачи ЕГЭ, сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.



По словам Музаева, соответствующий приказ уже направлен в Минюст, сегодня он будет утвержден и разослан в регионы. Досрочная сдача ЕГЭ переносится на основной период в июне.



Ранее сообщалось, что в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявлены каникулы из-за ситуации с коронавирусом.