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В России
18.03.2020, 12:02
Более 17 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса - Роспотребнадзор
18 марта. Mossovetinfo.ru – Более 17 тысяч человек, прибывших в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, находятся под медицинским наблюдением, сообщается на официальном са...
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В России
18.03.2020, 10:51
Курс евро на московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с февраля 2016 года
18 марта. Mossovetinfo.ru – Курсы доллара и евро на торгах на Московской бирже поднялись до максимума с февраля 2016 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Курс доллара в на...
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В России
18.03.2020, 09:40
Досрочная сдача ЕГЭ переносится на основной период
18 марта. Mossovetinfo.ru – Досрочная сдача Единого государственного экзамена переносится на основной период сдачи ЕГЭ, сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев. ...